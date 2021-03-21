اختطاف سفينة عراقية داخل المياه الإقليمية الإيرانية

2021/03/21 | 20:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب في البرلمان العراقي، الأحد،

إن قراصنة اختطفوا سفينة عراقية تابعة

للقطاع الخاص من داخل المياه الإقليمية

الإيرانية".

وفي تصريح نشرته الأناضول،وتابعته

وكالة نون الخبرية أفاد النائب كاظم

فنجان، و

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