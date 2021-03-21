شرطة كربلاء المقدسة تقوم بعمليات استباقية استعدادا لزيارة النصف من شعبان

2021/03/21 | 20:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت

اللواء أحمد علي زويني مؤتمراً موسعاً

ضم مدراء اقسام قيادة الشرطة للأستعداد

لزيارة النصف من شعبان ذكرى ولادة

الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) ،

وبحسب بيان للشر

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