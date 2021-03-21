وزير الصحة يتوعد بتوصيات أشد في حال عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي

2021/03/21 | 20:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الأحد، أولويات عمل الوزارة في مواجهة جائحة كورونا، فيما توعد بتوصيات أشد في حال عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.وقال التميمي في تصريح للوكالة الرسمية.إن “الوقاية ومتابعة الإجراءات الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وفرض الغرامات ستكون من أولويات عمل الوزارة”.ودعا التميمي، “رجال الدين […]

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