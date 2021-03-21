تعادل ايجابي مثير بين النجف والكرخ

2021/03/21 | 20:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حسم التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، مباراة النجف والكرخ في دوري الكرة الممتاز اليوم الاحد.

واقيمت المباراة على ملعب النجف الاولمبي لحساب الاسبوع الخامس والعشرين من المسابقة.

وسجل ثنائية النجف كل من سفيان طلال في الدقيقة 34 ومحمد عبد الزهرة في الدقيقة 80.

اما ثنائية الكرخ فسجلها كل من محمود خليل في الدقيقة 77 ومناف يونس في الدقيقة 92.

وبهذا التعادل وصل النجف الى النقطة 47 في وصافة الترتيب العام، بينما اصبح رصيد الكرخ 30 في المركز العاشر.

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