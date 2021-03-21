المالية ترد على تصريحات منسوبة لمسؤول بالصحة

2021/03/21 | 20:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، تقديمها الدعم المالي الكامل لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا منذ عام ٢٠٢٠، جاء ذلك رداً على تصريحات لمسؤول بوزارة الصحة.

وقالت المالية في بيان صحفي، إنه “رغم الازمة المالية وقلة السيولة النقدية اعطت وزارة المالية والمتمثلة بدائرة المحاسبة الاولوية في تمويلاتها الشهرية ل‍وزارة الصحة والبيئة لغرض تأمين متطلبات الادوية والمستلزمات الطبية والنفقات التشغيلية في بغداد وكافة دوائر الصحة في المحافظات وبنسبة صرف ١٠٠% رغم عدم المصادقة على موازنة ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ وكذلك قامت بتمويل المشاريع الاستثمارية ل‍وزارة الصحة وحسب ما يردنا من وزارة التخطيط”.

وأشارت إلى “قيامها بتسهيل اجراءات صرف المنح والتبرعات التي وردت ل‍وزارة الصحة من داخل وخارج العراق من خلال فتح حسابات مصرفية لهذه التبرعات في بغداد و المحافظات لمواجهة جائحة كورونا، كما أرسلت كوادرها لغرض مساعدة الكوادر الصحية في معالجة الامور الحسابية، وأعطت الأولوية في صرف الرواتب لموظفي الصحة قبل الوزارات الأخرى، بناء على قرارات مجلس الوزراء”.

وأكدت الوزارة سعيها “بكل طاقاتها وكوادرها لغرض تأمين متطلبات وزارة الصحة من اجل ان يجتاز البلد هذه المحنة وهي على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الدوائر في اي جوانب مالية تتعلق بالازمة”.

وختمت المالية بيانها، أن “وزارتنا تستنكر التصريحات والتبريرات التي وجهها احد مسؤولي وزارة الصحة والبيئة بتاخر وزارة المالية بتوفير الدعم المالية لاسعاف المؤسسات الصحية حيث يحاول بتصريحة الغير منطقي بالقاء اللوم والتقصير بتراجع في اداءه الوظيفي والمهني على الدوائر الاخرى”.

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