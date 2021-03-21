تنفيذ عملية امنية جنوبي تكريت بتعاون بين الحشد والجيش

2021/03/21 | 20:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي والقوات الأمنية في العراق اليوم الاحد، عملية أمنية جنوب تكريت.

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