2021/03/21 | 20:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "حرب الناقلات"، تكتيك قديم استخدمته إيران أثناء حربها مع العراق في ثمانينات القرن الماضي، وها هي اليوم تعيد استخدامه للضغط على المجتمع الدولي، ومحاولة اثبات قادرتها على إلحاق أضرار اقتصادية بدول العالم.

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