ناشطو ذي قار وبابل يحددون موقفهم من الدعوات لتظاهرة كبيرة مطلع نيسان المقبل

2021/03/21 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد متظاهرو محافظتي ذي قار وبابل، الأحد، 21 آذار، 2021، موقفهم من بعض الدعوات لتظاهرة كبيرة في مطلع نيسان المقبل.

وقال الناشط عن محافظة ذي قار، عباس الجابري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التظاهرات في المحافظة لم تتوقف وتجري بين فترة وأخرى حسب المواضيع التي ينظم المتظاهرون من أجلها تظاهراتهم" .

وأضاف الجابري أن "البعض دعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة كبيرة في شهر نيسان المقبل ولاعلم لنا بها ولم يصلنا أي تبليغ بشأنها من أي تنسيقية معروفة".

وتابع أنه "إذا كان الهدف من الدعوة لهذه التظاهرات هو تنظيمها في كل المحافظات والانطلاق بتظاهرات موحدة وكبيرة حتما فأن الجميع معها "

من جهته يقول الناشط عن محافظة، حيدر الجوراني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه" تواصلنا مع التنسيقيات في المحافظة والناشطين البارزين في المحافظات الأخرى بعد الإطلاع على الدعوات لتظاهرة كبيرة بداية شهر نيسان المقبل، الجميع ليس له علم بهذه الدعوات".

وبين الجوراني أننا "سنكون على تواصل مستمر مع الجميع من أجل معرفة الإجراء المطلوب قبل إنطلاق هذه التظاهرات في سبيل توحيد الجهود والمطالب حتى يكون الهدف منها نافعا وليس ضارا".

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