الحكيم يدعو الشركات المصرية للاستثمار في العراق

2021/03/21 | 20:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الاحد، مع سفير جمهورية مصر الجديد في بغداد وليد محمد اسماعيل، العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما دعا الشركات المصرية للاستثمار في العراق.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لعمار الحكيم، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الحكيم استقبل بمكتبه في بغدادى سفير جمهورية مصر العربية لدى بغداد الجديد …

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