نائب عن سائرون يهدد باستجواب وزير المالية

2021/03/21 | 20:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد هدد تحالف سائرون، اليوم الأحد، باستجواب وزير المالية علي علاوي في مجلس النواب، فيما عد توزيع الموازنة التشغيلية الصحية الخاصة بالمحافظات بأنها “غير عادلة”.وقال النائب عن التحالف جواد الموسوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزارة المالية اقترفت خطا كبير بتوزيع الموازنة التشغيلية لدوائر الصحة حيث انها خصصت لثلاث …

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