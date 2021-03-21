2021/03/21 | 21:00 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 120 نائباً.. الموقعون على ارجاع سعر الدولار الى ماكان عليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/21 | 21:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (120 نائباً.. الموقعون على ارجاع سعر الدولار الى ماكان عليه) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (120 نائباً.. الموقعون على ارجاع سعر الدولار الى ماكان عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).