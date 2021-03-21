2021/03/21 | 21:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيديأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، أنه لا توجد إمكانية لتعويض جميع المتضررين من فيروس كورونا.وقال عضو اللجنة يحيى العيثاوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فيروس كورونا أصبح مرضا مستشريا في عموم العراق والعالم ولا توجد برامج خاصة توصي بتعويض المتضررين منه"، لافتا الى أن "التعويض يقتصر حاليا على العاملين في القطاع الصحي والجهات المساندة لهم".وأضاف، أن "تعويض جميع المواطنين المتضررين من فيروس كورونا أمر صعب جدا ولا توجد امكانية لتعويض الجميع"، مبينا أن "النص القانوني للتعويض يشمل العاملين في القطاع الصحي والجهات المساندة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية: لا توجد إمكانية لتعويض جميع المتضررين من كورونا باستثناء هذه الفئة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية: لا توجد إمكانية لتعويض جميع المتضررين من كورونا باستثناء هذه الفئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).