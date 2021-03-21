استغاثة وفدية.. قراصنة إيرانيون يختطفون سفينة عراقيّة إلى موقع مجهول

2021/03/21 | 21:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد النائب كاظم فنجان الحمامي، الأحد، اختطاف سفينة عراقية على يد قراصنة قرب ميناء بوشهر الإيراني.

وقال الحمامي في بيان، إنّ مناشدة "موثقة" وردت من مالك سفينة القطر العراقية (T-4) التابعة للقطاع الخاص، موضحًا أنّ مالك السفينة استغاث لـ "تخليص سفينته من قبضة القراصنة، الذين استحوذوا عليها، واقتادوها إلى مكان مجهول، وطالبوه في تسجيل صوتي بدفع فدية مقدارها 80 ألف دولار".

وجنحت السفينة بمحاذاة السواحل الإيرانية بنحو سبعة أميال شمال ميناء بوشهر، وفق بيان النائب المستند إلى الاستغاثة، مشيرًا إلى أنّ "طاقم السفينة (سوهان) أقدموا على سرقة وقودها، ونهب محتوياتها وأجهزتها ومعداتها".

وبيّن فنجان، أنّ "نداءً عاجلاً قد أطلق لطلب النجدة من مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC ومقره في البحرين، ومخاطبة الجهات العراقية المعنية بالعلاقات الثنائية مع دول الجوار".

ونشر الحمامي مقطعًا مصورًا يظهر السفينة العراقية قبيل تعرضها لـ "الاختطاف" من قبل "القراصنة الإيرانيين".

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