الحكيم يوجه دعوة إلى الشركات المصرية للاستثمار في العراق

2021/03/21 | 21:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الاحد، مع سفير جمهورية مصر الجديد في بغداد وليد محمد اسماعيل، العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما دعا الشركات المصرية للاستثمار في العراق.

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وذكر بيان للمكتب الاعلامي لعمار الحكيم، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 آذار 2021)، أن "الحكيم استقبل بمكتبه في بغدادى سفير جمهورية مصر العربية لدى بغداد الجديد وليد محمد اسماعيل و تبادل معه وجهات النظر حول القضايا الراهنة في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وأكد الحكيم، بحسب البيان، على "أهميّة مصر لجوارها العربي والإقليمي وضرورة استعادتها لدورها في المنطقة"، مبينا "ضرورة تعزير التعاون بين بغداد والقاهرة في المجالات السياسية والإقتصادية والتعليمية".

وأشار إلى "طبيعة الفرص الاستثمارية التي يقدمها العراق"، داعيا الى "حضور أكبر للشركات المصرية في مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات الاقتصادية والعلمية وتطوير السياحة لكثرة المشتركات بين البلدين".

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