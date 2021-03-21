الامن النيابية: وجود الاف الاطفال في مخيم الهول السوري ينذر بولادة جيل جديد لـ” المتطرفين”

2021/03/21 | 21:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الاحد، وجود الاف الاطفال في مخيم الهول السوري ينذر بولادة جيل جديد من المتطرفين.

وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/،انه” قراءة مستفيضة لملف مخيم الهول السوري وعدد الاطفال الذي يصل للالاف من جنسيات مختلفة يدلل اننا امام واقع خطير جدا يهدد العراق ومنطقة الشرق الاوسط لانهم يعيشون في بيئة متطرفة تغزها الافكار المتشددة التي ستؤدي بهم الى الهاوية”.

واضاف الركابي،ان” اطفال الهول السوري سيتحولون الى جيل جديد من المتطرفين اذا استمر الصمت الدولي عما يحصل في هذا المخيم مؤكدا بان الهول قنبلة مؤقوتة تستدعي انتباه كل العالم ومنها المنظمات الدولية من اجل الوقوف على خطورة بقاء الاف الاطفال في مجتمع مؤمن بافكار متطرفة كانت وراء ولادة القاعدة وداعش وتسبب في اكبر ازمة انسانية في التاريخ الحديث بعد سيطرتها على عدة محافظات عراقية والتسبب في مجازر ونزوح الملايين”.

واشار الى ان” امن العراق القومي يستدعي وضع اليات تمنع اي عمليات تسلل من الهول الى داخل الحدود والانفتاح على بقية الدول والمنظمات من اجل ايجاد حلول تسهم في ابعاد الهول وتداعياته على امن واستقرار المدن العراقية”.

ويضم الهول السوري الاف الاسر من جنسيات مختلفة وهو قريب من الحدود العراقية “.انتهى 25 ف

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