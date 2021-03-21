2021/03/21 | 21:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر أمني، الاحد، باغتيال ضابطا في جهاز المخابرات العراقية غربي العاصمة بغداد.وقال المصدر ان”مسلحين مجهولين اغتالوا ضابطاً برتبة عقيد في جهاز المخابرات العراقية في منطقة المنصور غربي بغداد، بعد ان فتحوا النار على سيارته”.واضاف، انهم”فروا الى جهة مجهولة”، مبينا ان”القوات الأمنية بدأت بالبحث عن المسلحين، فيما تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغتيال ضابط في المخابرات العراقية غربي بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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