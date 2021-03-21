2021/03/21 | 21:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باغتيال ضابط برتة مقدم بجهاز المخابرات، في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد.وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “مسلحين مجهولين اغتالوا ضابطا برتبة مقدم بجهاز المخابرات بالرصاص، في شارع 14 رمضان، في منطقة المنصور، غربي العاصمة بغداد”.وأضاف، أن “الضابط المغدور، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغتيال مقدم في المخابرات غربي بغداد المركز الخبري الوطني.

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