الصراعات الدولية على شنكال

2021/03/21 | 21:08 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسماعيل خدر تتزايد الصراعات والتشجنات وحرب التصريحات بين الأطراف الإقليمية في الآونة الأخيرة على مدينة شنكال.إيران عبر سفيرها في بغداد دعت حكومة أنقرة إلى إحترام السيادة العراقية وعدم إحتلال الأراضي العراقية والتوقف عن التهديد باجتياح الأراضي العراقية، بينما ردت السفارة التركية عبر سفيرها في العراق، فالح يلدز إلى القول “طهران آخر من يتكلم حول …

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