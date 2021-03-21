الحكيم يدعو الشركات المصرية للدخول في مجال الاستثمار العراقي

2021/03/21 | 21:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، الى حضور أكبر للشركات المصرية في مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات الاقتصادية والعلمية وتطوير السياحة لكثرة المشتركات بين البلدين.وذكر بيان لمكتبه ،ان " عمار الحكيم والسفير المصري لدى العراق وليد محمد اسماعيل "تبادلا وجهات النظر حول القضايا الراهنة في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين".وأكد " أهميّة مصر لجوارها العربي والإقليمي وضرورة استعادتها لدورها في المنطقة" مبيناً "ضرورة تعزيز التعاون بين بغداد والقاهرة في المجالات السياسية والإقتصادية والتعليمية".وأشار الحكيم، الى "طبيعة الفرص الاستثمارية التي يقدمها العراق"./انتهى8

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