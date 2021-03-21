الكرخ يجبر النجف على التعادل

2021/03/21 | 21:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / خطف فريق الكرخ تعادلا قاتلا من مضيفه فريق النجف بتعادله مساء اليوم بهدفين لكلا الفريقين بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب النجف الدولي في ختام الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.المباراة جميلة بسرعتها ونقل الكرة خصوصا فريق الكرخ الشبابي رغم افضليته تلقى هدف بواسطة مدافع النجف سفيان طلال في الدقيقة ٣٤ من المباراة ورغم محاولات الكرخ إلا أن الشوط الأول انتهى بتقدم النجف بهدف دون رد.وفي الشوط الثاني ضغط الكرخ واستحوذ على المباراة ونقل كرات كثيرة لجزاء النجف أثمرت إحداها برأسية لمحمود خليل في الدقيقة ٧٨ من المباراة لكن النجف عاد سريعا من ركلة حرة نفذها محمد عبد الزهرة حاول أبعادها النيجيري بابا موسى لكنها استقرت في الشباك في الدقيقة ٨٠ وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع تمكن مناف يونس خطف الهدف الثاني لفريق الكرخ لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي هدفين لكل فريق.ورغم التعادل تقدم فريق النجف للوصافة برصيد ٤٧ نقطة فيما رفع الكرخ رصيده إلى النقطة ٣٠ في المركز العاشر./انتهى

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