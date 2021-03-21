البنك المركزي يعلق على تغيير سعر الصرف الدينار

2021/03/21 | 21:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ البنك المركزي العراقي،

مصطفى غالب مخيف، اليوم الأحد، أن جائحة

كورونا أدت إلى ارتفاع الديون المتعثرة

بنسبة 18٪ خلال العام 2020، فيما بين أن

تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار

ساهم في تعزيز ال

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