اغتيال ضابط في جهاز المخابرات غربي بغداد

2021/03/21 | 21:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاحد، بمقتل ضابط في

جهاز المخابرات بهجوم مسلح غربي بغداد.

وقال المصدر، إن "مجموعة مسلحة فتحت

نيران اسلحتهم باتجاه عجلة بداخلها

ضابط برتبة مقدم منسوب لمديرية مكافحة

الارهاب في جهاز ال

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