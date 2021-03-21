للمرة الثانية اليوم :مجهولون يستهدفون رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في صلاح الدين

2021/03/21 | 21:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكررت الاستهدافات التي تطال عجلات

تابعة للتحالف الدولي والقوات

الامريكية داخل الاراضي العراقية

وقالت مصادر ان عبوة ناسفة انفجرت على

رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف قرب

سيطرة العوجة في محافظة صلاح ا

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