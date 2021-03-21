وزير الصحة العراقي يتوعد بتشديد إجراءات مواجهة

2021/03/21 | 21:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توعد وزير الصحة والبيئة في العراق، حسن التميمي، بتوصيات أشد في حال عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.وقال التميمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "الوقاية ومتابعة الإجراءات الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة …

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