العزاوي: نسبة الالتزام بالتباعد اقل من 10 بالمئة في العراق

2021/03/21 | 21:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد، بان نسبة الالتزام بالتباعد اقل من 10% في العراق.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحظر الشامل والجزئي كانت قبل اشهر اداة فعالة في مواجهة تفشي وباء كورونا لكن قصور الجهات الحكومية في تنفيذ ماعليها من واجبات في دعم الفقراء ادى الى نفور شعبي من الاجراءات الوقائية بشكل عام وهذه حقيقة يجب التفاعل معها لانه عنجما تطلب من الفقراء البقاء في بيوتهم يجب ان تتوفرلهم معونات انسانية كما يحصل في بقية دول العالم”.

واضاف العزاوي،ان” 10% وربما اقل هي نسبة الالتزام بالتعليمات الوقائية سواء التباعد او ارتداء الكمامات مؤكدا بان الحظر الشامل والجزئي فقد معناه ويجب ان يحصل تغير في اليات دفع المواطنيين للالتزام من التشديد على التباعد وارتداء الكمامات مع الغاء الحظر الشامل”.

وتابع،ان” زيادة اللقاحات امر في غاية الاهمية الان من اجل تحصين الشرائح الاكثر تضررا من فيروس كورونا والسعي لخفض معدلات الوفيات مؤكدا بان الحظر الشامل في حقيقته لايطبق فعليا في القرى وداخل الازقة والاحياء”.

ويشهد العراق ارتفاع ملحوظ في معدلات الاصابة بفيروس كورونا رغم فرض الحظر الشامل ولجزئي”.انتهى 25 ف

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