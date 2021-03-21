بمناسبة عيد الأم.. شركة ترسل رواتب موظفيها لأمهاتهم

2021/03/21 | 21:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بمناسبة عيد الأم، قررت إحدى شركات الدعاية والتسويق الشهيرة بمصر الاحتفال بهذا اليوم بطريقة خاصة وطريفة، إذ قضت بإرسال رواتب موظفيها لأمهاتهم.

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