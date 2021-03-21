2021/03/21 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🟥 الحشد الشعبي يعلن نجاح خطة تأمين احتفالات عيد نوروز في ديالى

🔷 أعلن قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي، الأحد، نجاح الخطة الخاصة بتأمين احتفالات عيد نوروز في المحافظة.

🔷 وقال قائد العمليات طالب الموسوي في تصريح لموقع الحشد الشعبي، ان "الألوية الاول، الرابع، 20، 23، 24، 28، 110 باشرت بتأمين قضاء خانقين ومحيطها والمناطق السياحية"، مبينا ان "القطعات دخلت حالة الإنذار منذ 7 أيام لتأمين مناطق خانقين ومحيطها".

🔷 وأضاف الموسوي، ان "القوات عملت بشكل جيد على تنظيم حركة العجلات والدلالة وتسخير المفارز الطبية والوقائية للمحتفلين".

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