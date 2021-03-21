المنخفض الخماسيني يصل العراق غداً الإثنين.. أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة وغُبار بهذه المناطق

2021/03/21 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

توقع المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطية، اليوم الأحد، حالة الطقس في مناطق مختلفة من البلاد للأيام القليلة المقبلة، وفيما أشار إلى إرتفاع بدرجات الحرارة ببعض المناطق، توقع هطول الأمطار في أخرى.

وقال صادق عطية، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، إنه "طبقا لتحديثات خرائط الطقس الصادرة مساء الاحد، فان حالة الطقس خلال الايام المقبلة، ستشهد تأثر البلاد بمنخفض جوي أفريقي خماسيني جاف نسبيا بدأ يقترب من اجوائنا تدريجيا اعتبارا من يوم غد الإثنين".

وأضاف عطية، أن "يوم الاثنين سيشهد أجواءً مابين صحو الى غائمة بشكل جزئي في عموم المدن، والرياح مابين جنوبية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، عدا الأنبار تكون غربية نشطة السرعة أحيانا لتصل سرعة هباتها الى 70 كم بالساعة مثيرة لغبار خفيف تهدأ ليلا".

وتابع، أن "الأمطار ستهطل خفيفة الشدة في الأنبار وجنوب نينوى وصلاح الدين وكركوك، وتمتد في وقت متاخر من الليل لتشمل مناطق متفرقة من غرب بغداد وكربلاء وبابل وديالى وجنوب السليمانية".

وأشار إلى أن "يوم الثلاثاء، ستكون فيه الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة في كافة المدن تنشط في غرب البلاد والجنوب الغربي منها إضافة إلى نينوى وتصل سرعة هباتها الى مابين ( 50- 70) كم بالساعة مسببه تصاعدا للغبار"، مبينا ان "هطول الأمطار يشمل مدن نينوى ودهوك واربيل والسليمانية وديالى ودهوك و صلاح الدين، مع غزارة متوقعة في دهوك وشمال اربيل تستوجب الحذر".

وأكمل المتنبئ الجوي، أن "يوم الاربعاء سيشهد ازدياد نشاط الرياح وتقلباتها ايضا وتزداد كثافة الغبار وموجات الغبار في مناطق عديدة من جنوب ووسط وغرب البلاد، أما هطول الامطار فيشمل كل من السليمانية وشمال اربيل ودهوك ومناطق من (كركوك وصلاح الدين والعاصمة بغداد وديالى)".

وأشار إلى أن "يوم الخميس سيشهد تحولا في الرياح في كافة المدن الى شمالية غربية نشطة السرعة مصحوبة بتصاعد الغبار (عدا مدن الشمال تكون غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع بعض الغبار)، وتنخفض درجات الحرارة لتعود الاجواء الى الاعتدال، اما هطول الامطار فسيكون في شمال نينوئ ودهوك وشمال اربيل ، وتستقر الاجواء مساءً".

وعن درجات الحرارة المتوقعة، قال صادق عطية، أن "درجات سيكون ارتفاعها متصاعدا اعتبارا من الإثنين، لغاية الخميس و تبلغ ذروته يوم الأربعاء، وتعود درجات الحرارة للانخفاض اعتبارا من يوم الخميس بفارق حراري كبير عن يوم الاربعاء".

وأطلق المتنبئ الجوي تحذيرات، من "نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية المثير للغبار مساء الثلاثاء وصباح الاربعاء في وسط وجنوب البلاد، والحذر من تحول الرياح الى الشمالي الغربي اعتبارا من ساعات قبل ظهر الاربعاء بدءا من غرب وشمال غرب البلاد، ثم يشمل باقي المدن تدريجيا"، مبينا أن "هذا التحول مصحوب بموجات من الغبار مع انخفاض درجات الحرارة".

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