البنك المركزي: كورونا أدى لارتفاع الديون المتعثرة في العراق

2021/03/21 | 21:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع البنك المركزي العراقي عن قراره خفض سعر العملة الوطنية امام الدولار الأمريكي، مؤكدا ان فايروس كورونا ادى لارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18 % خلال العام 2020.

وجاء في بيان للبنك اليوم الاحد، ان "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، شارك في ندوة تأثير كوفيد 19 على المؤسسات المالية، التي نظمتها رابطة المصارف الخاصة العراقية، الى جانب محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز ورئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل والتي حضرها عدد من المتخصصين والخبراء العراقيين والعرب"، لافتاً إلى أن "هذه الندوة تأتي في ظل السعي الدولي والمحلي من أجل ايجاد الحلول الناجعة التي يمكن أن تدعم القطاعات المختلفة للمساهمة في التنمية المستدامة".

وقال مخيف بحسب البيان، إن "البنك المركزي العراقي اتخذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة تأثيرات فايروس كورونا على الاقتصاد"، مشيرا إلى أن "الجائحة أدت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18 % خلال العام 2020، مما يتطلب اتخاذ معالجات تحاكي معطيات الواقع العراقي لاسيما الأمنية والقانونية".

وأشار إلى أن "تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار ساهم في تعزيز الاستدامة المالية نتيجة ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية وتعزيز المالية العامة مما يزيد من موثوقية المستثمرين وانخفاض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية وتوازن ميزان المدفوعات من خلال انخفاض حجم الاستيرادات الأجنبية".

PUKmedia / عن واع

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