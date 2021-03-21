في تأنيث الفقر - التيتي الحبيب

2021/03/21 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب أَحيى الجميع يوم 8 مارس اليوم العالمي للمراة: أحيته الرأسمالية على طريقتها بتحويله الى يوم تجاري استهلاكي لبضائع مادية او خدماتية انتجت خصيصا لهذه المناسبة من اجل الرفع من الارباح وتقليل الخسارة التي فرضتها جائحة كورونا.



احيته القوى الرجعية وهي تمجد المراة كجسد او في احسن الحالات ككائن يلبي الرغبات وينتج النسل احيته هذه القوى وهي تتبجح بما حققته للمرأة بالقياس بما كان عليه وضعها في القرون الغا ......





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