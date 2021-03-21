2021/03/21 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نجيب_الخنيزي عن عمر ناهز 90 عاما توفيت الروائية والمناضلة البارزة في مجال حقوق الإنسان والمرأة نوال السعداوي , نوال السعداوي التي تخرجت من كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1955 وعملت كطبيبة، ثم تخصصت في الطب النفسي، تعد بحق أحدى رائدات الحركة النسائية والنضال ضد الظلم والاستغلال والاستبداد بشتى صوره وتجلياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والذي يقع ضحيته الرجل والمرأة على حد سواء ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحيل الروائية والمناضل المصرية نوال السعداوي - نجيب الخنيزي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحيل الروائية والمناضل المصرية نوال السعداوي - نجيب الخنيزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).