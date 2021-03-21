العظماء لا يموتون..نوال السعداوي نموذج - سامح عسكر

2021/03/21 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر توفيت اليوم الدكتورة "نوال السعداوي" أبرز مدافعين العصر عن حقوق المرأة في الشرق الأوسط، وقد امتدت كفاحها لعمر طويل أكثر من 70 عاما مما وضع اسمها خالدا عند العديد من الأجيال خصوصا المتطرفة منها التي شربت الفكر الوهّابي العنصري والديني الطائفي، الذين شبّ جميعهم على أفكار امرأة متمردة عنيدة على قيم وأعراف وتقاليد مجتمع متخلف قرووسطي يعامل الأنثى كما يعامل الجارية، ويرى النساء كما يرى السبايا في الحرو ......





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