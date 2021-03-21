الاطاحة بمسؤول زوجات مهاجري داعش جنوبي بغداد

2021/03/21 | 21:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، الاطاحة بمسؤول زوجات المهاجرين المكنى ابو خطاب جنوبي بغداد.وقالت المديرية في بيان، إنه وفق “معلومات استخبارية غاية بالدقة ومتابعة مستمرة اكدت وجود احد الارهابيين في منطقة حي المعلمين بالدورة جنوبي بغداد تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٧ واستخبارات الفوج الثاني لواء رئاسة الجمهورية واستخبارات ومكافحة اجرام الدورة […]

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