2021/03/21 | 21:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق، اليوم الأحد، أنه لا توجد إمكانية لتعويض جميع المتضررين من فيروس كورونا.وقال عضو اللجنة يحيى العيثاوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فيروس كورونا أصبح مرضا مستشريا في عموم …

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