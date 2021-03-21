2021/03/21 | 21:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاحد، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 391 موزعة كالآتي :

أبو دشير————3

أبو غريب ———–16

الاعلام————–7

البياع—————8

التاجي————-19

التاجيات————3

التراث————–3

الحارثية————-4

الحرية————–15

الخطيب ————-2

الدورة————–32

الدولعي————-2

الرحمانية ————2

السيدية————-4

الشالجية————-2

الشرطة الرابعة ———1

الشعلة————–31

الصالحية ————-7

الطارمية ————–2

الطوبجي ————–1

العامرية————– 17

العطيفية————– 3

العلاوي—————4

الغزالية————–20

القادسية ————–7

الكاظمية ————-37

اللطيفية————-4

المحمودية———–29

المنصور————–9

اليرموك—————2

اليوسفية————- -5

جكوك—————-2

حي الجامعة———–10

حي الجهاد————-6

حي الخضراء———–3

حي العامل————-5

حي العدل ————-12

حي الفرات————-4

سبع البور ————–15

سجن التاجي————5

شارع حيفا————–4

كرادة مريم————–2

ناحية الرشيد————9

سكنة جانب الرصافة——6

محافظة الانبار ———–1

محافظة البصرة———1

محافظة النجف ———-1

محافظة بابل———–2

محافظة واسط ———-2

الشفاء: 767

الوفيات: 4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 391 المسجلة اليوم بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 391 المسجلة اليوم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).