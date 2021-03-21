الداخلية تعلن اعتقال خمسة متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة في الديوانية

2021/03/21 | 21:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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علنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الاحد، عن اعتقال خمسة متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة في الديوانية.

وقالت الوكالة في بيان صحفي، إن “المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – قسم مكافحة مخدرات //الديوانية استطاعت من إلقاء القبض على (5) متهمين وضبط بحوزتهم (627) حبة مخدرة من مختلف الأنواع وامبولات تعاطي زجاجية تستخدم لتعاطي مادة الكريستال المخدرة مع مسدس ناري عدد (1)”ز

وأضاف البيان أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (٢٨) وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

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