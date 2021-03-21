إيطاليا تسجل 20159 إصابة و300 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2021/03/21 | 21:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 20159 إصابة و300 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20159 ليصل العدد العام إلى مستوى 3376376 حالة، بينها 571672 نشطة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة يوم 17 مارس 23059 حالة، وفي 18 مارس 24935، وفي 19 مارس 25735، وفي 20 مارس 23832.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 300 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 104942 شخصا.

وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم 17 مارس إلى 431 حالة، وفي 18 مارس 423، وفي 19 مارس 386، وفي 20 مارس 300.

ومن الجدير بالذكر مع ذلك أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد عادة في بريطانيا تراجعا لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 2699762 شخصا بعد رصد 13526 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.



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