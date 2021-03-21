زراعة اقليم كوردستان توجه امرا بشأن قاتل 'الخنزير' وسط المحتفلين بنوروز (فيديو)

2021/03/21 | 21:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعت مديرية زراعة اقليم كوردستان، الاحد، الجهات الأمنية الى القبض على قاتل "الخنزير" الذي ظهر وسط حشد من المحتفلين في عيد نوروز بمحافظة السليمانية.

وقال مدير الزراعة ماكو بازياني، في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (21 اذار 2021)، انه "تم التوجيه للقوات الامنية بالقبض على على قاتل الخنزير في منطقة خلكان ضمن قضاء دوكان".

وعزا المدير سبب هذا التوجيه الى ان هذا "الشخص ساهم في العبث بالطبيعة".

وبحسب قوانين اقليم كوردستان، فانه يتم تغريم أي شخص يقوم بقتل الحيوانات، اما من يقوم بقتل خنزير فيتم تغريمه بملغ 500 الف دينار عراقي.

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