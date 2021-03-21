الاستخبارات العسكرية تُعلن الإطاحة بمسؤول ’’زوجات المهاجرين’’ في بغداد

2021/03/21 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، الاطاحة بمسؤول زوجات المهاجرين المكنى ابو خطاب جنوبي بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بمعلومات استخبارية غاية بالدقة ومتابعة مستمرة اكدت وجود احد الارهابيين في منطقة حي المعلمين بالدورة جنوبي بغداد حيث تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 17 واستخبارات الفوج الثاني لواء رئاسة الجمهورية واستخبارات ومكافحة اجرام الدورة وتم القبض على الارهابي المكنى (ابو خطاب )".وأضاف البيان أن "الإرهابي كان قد قَدِمَ بغداد من منطقة الجولان بالفلوجة، حيث كان مسؤولا عن منطقة الغابات ثم استلم مؤخرا منصب مسؤول زوجات المهاجرين".وتابع أن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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