منظمة العفو الدولية تدعو إيران للإفراج عن ناشط بريطاني

2021/03/21 | 21:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت منظمة العفو الدولية، الأحد، بالاحتجاز "التعسفي" للناشط الإيراني البريطاني، مهران رؤوف، في سجن إيوين في طهران ووضعه في الحبس الانفرادي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

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