الاستخبارات العسكرية تطيح بمسؤول زوجات المهاجرين المكنى ابو خطاب  جنوبي بغداد

2021/03/21 | 22:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن تمكن الاستخبارات العسكرية من الاطاحة بمسؤول زوجات المهاجرين المكنى ابو خطاب جنوبي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “بمعلومات استخبارية غاية بالدقة ومتابعة مستمرة اكدت وجود احد الارهابيين في منطقة حي المعلمين بالدورة جنوبي بغداد”.

واضافت ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٧ واستخبارات الفوج الثاني لواء رئاسة الجمهورية واستخبارات ومكافحة اجرام الدورة القت القبض على الارهابي المكنى (ابو خطاب )، وكان الارهابي قد قَدِمَ بغداد من منطقة الجولان بالفلوجة حيث كان مسؤولا عن منطقة الغابات ثم استلم مؤخرا منصب مسؤول زوجات المهاجرين وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.



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