نائب: موازنة 2021 أكثر موازنة أنصفت محافظات الوسط والجنوب

2021/03/21 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشف النائب عن تحالف سائرون، صادق السليطي، كواليس تأجيل جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على الموازنة، يوم أمس السبت، فيما رأى أنها “أكثر” موازنة أنصفت مناطق الوسط والجنوب.وقال السليطي، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “موازنة 2021 أكثر موازنة أنصفت مناطق الوسط والجنوب بالتخصيصات والمشاريع المضمنة ضمن خطتها الاستثمارية […]

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