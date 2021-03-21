الا ستخبارات العسكرية تعلن الاطاحة بـ “مسؤول زوجات المهاجرين”

2021/03/21 | 22:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن الاطاحة بـ “مسؤول زوجات المهاجرين” المكنى بـ “ابو خطاب” جنوبي العاصمة بغداد. وذكر بيان للمديرية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “معلومات استخبارية غاية بالدقة ومتابعة مستمر اكدت وجود احد الارهابيين في منطقة حي المعلمين بالدورة جنوبي بغداد، حيث تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة …

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