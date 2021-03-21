الحمامي : السلطات البحرية الايرانية عثرت على السفينة العراقية التي تعرضت للقرصنة

2021/03/21 | 22:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أعلن النائب عن محافظة البصرة كاظم فنجان الحمامي " ان السلطات البحرية الإيرانية عثرت على السفينة العراقية (T4) التي انحرفت خارج المياه الدولية العميقة وهي معطوبة ".وقال الحمامي في تصريح صحفي " تلقينا بلاغا من مركز الطوارئ البحرية في مملكة البحرين حول موقف السفينة العراقية (T4) التي انحرفت خارج المياه الدولية العميقة، مبينا " ان السلطات البحرية الإيرانية عثرت عليها مهجورة وجانحة في منطقة ضحلة محاذية للجانب الإيراني قرب ميناء بوشهر">واضاف " ان السفينة معطوبة الآن وغير صالحة للابحار، وتحتاج للصيانة، وقد طلبت السلطات البحرية الإيرانية من مالكها العراقي التحرك لانتشالها وقطرها الى البصرة"، مشيرا الى :" ان السفينة تابعة للقطاع الخاص وليست مملوكة للدولة "./انتهى

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