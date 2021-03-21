قصي منير مدربا لكرة القاسم

2021/03/21 | 22:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / سمت الهيئة الإدارية لنادي القاسم المدرب الشاب قصي منير مدربا للفريق خلفا للمدرب المستقيل عادل نعمة الذي قدم يوم أمس استقالته بعد الخسارة أمام الطلبة.و تعاقدت الإدارة مع قصي منير مدربا اول فيما سيساعده المدرب عدي عمران وسيكمل منير المشوار اعتبارا من الجولة ٢٦.وسيقود منير الوحدة التدريبية ليوم غد مستغلا توقف الدوري بسبب سفر المنتخب الوطني إلى طشقند لخوض مباراة ودية مع أوزبكستان.يشار إلى أن قصي منير سبق وأن قاد كرة الديوانية هذا الموسم قبل أن يقدم استقالته بعد خلاف مع رئيس النادي حسين العنكوشي./انتهى

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