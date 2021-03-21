عرض 2.5 مليون دولار لشراء أقدم تغريدة في “تويتر”

2021/03/21 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

قبل خمسة عشر عاما، كتب مؤسس منصة “تويتر” جاك دورسي رسالة مختصرة تقول “فقط أقوم بضبط الإعدادات الخاصة بي”، والتي أصبحت أول تغريدة على الإطلاق، وبمثابة إذن بانطلاق شبكة التواصل الاجتماعي العالمية.

خلال مزاد، تُباع الآن التغريدة القصيرة التي أصدرها الرئيس التنفيذي للشركة في 21 مارس/ آذار 2006، حيث وصلت المزايدة إلى 2.5 مليون دولار، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.

كانت رحلة الشبكة طويلة وغريبة، وشهدت أحداثا درامية مثل عندما حذفت في يناير/ كانون الثاني، حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد أن أُلقي عليه باللوم في التحريض على التمرد العنيف في مبنى الكابيتول.

تنتهي المزايدة على تغريدة دورسي في وقت لاحق من مساء اليوم، وقال الرئيس التنفيذي إنه سيتبرع بالأموال للجمعيات الخيرية.

تستخدم هذه الرموز نفس تقنية “بلوك شين” الداعمة للعملات الرقمية لتحويل أي شيء مثل الأعمال الفنية إلى عناصر افتراضية لا يمكن تكرارها.



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