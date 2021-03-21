2021/03/21 | 22:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني افادت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، بالإطاحة بمسؤول زوجات المهاجرين في تنظيم داعش الإرهابي المكنى “ابو خطاب”، في منطقة الدورة جنوبي بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقاه”المركز الخبري الوطني”، انه “بمعلومات استخبارية غاية بالدقة ومتابعة مستمرة اكدت وجود احد الارهابيين في منطقة حي المعلمين بالدورة جنوبي بغداد، تحركت مفارز شعبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بمسؤول زوجات مهاجري داعش في الدورة المركز الخبري الوطني.

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