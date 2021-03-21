البابا: المافيا تستغل جائحة كورونا لمزيد من الثراء

2021/03/21 | 22:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالب البابا فرنسيس بمكافحة جماعات الجريمة المنظمة، مثل المافيا، في أنحاء العالم محذرا من أن المجرمين يستغلون جائحة كوفيد-19 في تحقيق المزيد من الثراء.

وفي عظة ألقاها ظهر اليوم الأحد الذي تحيي فيه إيطاليا ذكرى ضحايا الجريمة المنظمة، قال البابا إن “عصابات المافيا موجودة في مناطق عدة من العالم وتحقق المزيد من الثراء لأنفسها من خلال الفساد مستغلة الجائحة”.



ووصفها بالتنظيمات الآثمة التي “ليست من الدين في شيء”.

وأضاف: “دعونا اليوم نتذكر جميع الضحايا ونجدد التزامنا ب‍مكافحة عصابات المافيا”.

وتقول الشرطة الإيطالية إن جماعات الجريمة تستغل الجائحة في كسب ثقة الأسر الفقيرة التي تواجه ضوائق مالية عبر تقديم القروض والسلع الغذائية.

وكانت الشرطة الدولية (الإنتربول) ومقرها باريس أصدرت في ديسمبر الماضي تحذيرا عالميا من أن شبكات الجريمة المنظمة تستهدف لقاحات كوفيد-19.

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