2021/03/21 | 22:19 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اغتال مسلحون اليوم الاحد ضابطا في جهاز المخابرات العراقي وسط العاصمة بغداد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اغتيال ضابط في المخابرات العراقية وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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