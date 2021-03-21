 اغتيال ضابط في المخابرات العراقية وسط بغداد

2021/03/21 | 22:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتال مسلحون اليوم الاحد ضابطا في جهاز المخابرات العراقي وسط العاصمة بغداد.

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