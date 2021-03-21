توجيه من الصدر يتعلق بخفض سعر الدولار والموازنة

2021/03/21 | 22:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف التيار الصدري، الأحد، عن توجيه صادر من زعيمه السيد مقتدى الصدر يتعلق بخفض سعر صرف الدولار والتصويت على الموازنة العامة، في وقت أكد أنه لايمتلك وزيراً واحداً في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي في حديث لبرنامج تلفزيوني، إنه “ليس لدينا وزير واحد في حكومة الكاظمي”.واضاف الزاملي، أن “التيار الصدري دولة داعمة للدولة ولم نهدد الجهات السياسية”، مبينا أن “التيار الصدري قدم 300 شهيد خلال احتجاجات تشرين”.واشار الى ان التيار “اسس التظاهرات ووفرنا الحماية لمتظاهري تشرين”.وبشأن الانباء التي ربطت محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف بالتيار الصدري، بين الزاملي ان […]

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